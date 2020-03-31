Corona virüsünü atlatan profesör ön yargıyla mücadelede: Bunlar yüzünden hepimiz öleceğiz

Corona virüsüyle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen Güney Kore'de Pusan Ulusal Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Profesör Park Hyun, corona virüsünü atlattıktan sonra görevinin başına döndü. Hyun'un okuldaki günlerini ve yaşadıklarını Reuters görüntüledi.

Busan’da “Hasta 47” olarak bilinen Hyun, enfeksiyona yakalanıp iyileşen 5 bin hastadan biri.

Hyun, okula döndükten sonra nefes darlığı yaşasa da asansörleri kullanmaktan kaçınıp merdivenleri kullanıyor.

‘KAYGILARINI ANLIYORUM’

Bunun gerekçesi ise test sonuçları negatif çıkmasına rağmen virüse yakalanmış olma damgasına karşı mücadele vermesi. “Çalışma arkadaşlarım ile komşularımın kaygılarını ve huzursuzluklarını anlıyorum. Bu yüzden üniversite binasında sadece merdivenleri kullanıyorum. Hatta dokuzuncu kattaki apartman daireme çıkarken bile merdivenleri kullanıyorum” diyor Park.

‘TEKRAR POZİTİF ÇIKANLAR VAR’

Park’ın iş arkadaşları Pazartesi günü kendisini iş yerinde karşıladılar ancak kucaklaşma ya da el sıkışma olmadı. Park laboratuvarda ambalajlanmış öğle yemeğini arkadaşlarıyla beraber yiyor ancak onlardan birkaç metre ötede ayrı bir masayı kullanıyor.

Park, yüzünde sürekli maske takılı bir şekilde, “Tamamen iyileştikten sonra tekrar testlerde pozitif çıkan bazı insanlar var. Çevremdeki insanlara karşı duyarlıyım” diyor.

GÜNLERCE TECRİTTE KALDI

47 yaşındaki Park, salıverilmeden önce 9 gün boyunca özel bir koğuşta tutuldu. Sonrasında ise 14 gün boyunca tecritte kaldı ve bir 10 gün daha gücünü geri toplamak için tecriti sürdürdü. Fakat çevresindeki pek çok insanın hala düşündüğü ilk şeyin hastalık olduğunu söylüyor.

Park hastanedeyken, evlerinin önünde çığlık atan bir komşusunun sesini annesinin duyduğunu anlatıyor: “Bu ailenin oğlu yüzünden hepimiz öleceğiz.”

162 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Kore’deki corona virüsü salgınının yayılma hızı Şubat ve Mart başında çok hızlı bir şekilde arttıktan sonra şu anda yavaşladı. Kore’deki en son toplam vaka sayısı 9 bin 786, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 162. 5 bin 408 hasta testlerinin negatif çıkmasından sonra taburcu edildi.

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