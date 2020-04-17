Corona virüsünü fırsat bildiler, parkta güpegündüz seviştiler

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyindeki Croydon’daki Lloyd Park ülke gündemine bomba gibi düştü… Bunun sebebi ise 7 Nisan’da çekilen bir videonun ortaya çıkması.

İngiliz tabloid basınında yer alan haberlerde bir çift, corona virüsü sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kimseye aldırmadan güpegündüz cinsel ilişkiye girdi. Yaşananlara tanık olan bir kadının sözlerine yer veren The Sun’ın haberinde, ismi açıklanmayan kişinin yaşadığı şok açıkça ifade edildi. Çiftin cinsel ilişkiye girdiği sırada video çeken kadın, “Günlük yürüyüşümü yapıyordum fakat o sırada bir adamın bir kadının üzerinde hareket ettiğini gördüm. İkisinin de pantolonları üzerindeydi” dedi.

Çifti polise şikayet etmek için yaşadıklarını videoya çeken kadın, “Resmen şok olmuştum ve konuşamadım. O sırada yanımda olan daha yaşlıca bir çift ise bu durumdan çok daha rahatsız olmuştu. Fakat fotoğraf çekerken dikkatlice bakınca ikisinin de pantolonlarının sıyrılmış olduğunu gördüm. Hiçbir şey diyemedim. Bu durum bir aile parkında olmasından dolayı beni çok kızdırdı” ifadesini kullandı.