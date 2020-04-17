Corona virüsünü uzaydan izlediler: Bugün Dünya’ya döndüler

NASA astronotları Andrew Morgan, Jessica Meir ve Rus kozmonot Oleg Skripochka’nın geçen yılın eylül ayında başlayan uzay görevi bugün sona erdi. 9 ay boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli olan üç isim yerel saat 11:17 sularında dünyaya iniş yaptı.

Kazakistan’daki sokağa çıkma yasağı dolayısıyla arama ve kurtarma ekipleri bölgede bir üs kuramazken, ekipler iki astronot ve bir kozmonotun sağlık bir şekilde dünyaya iniş yaptığını duyurdu.

Uzaya çıkmadan önce sosyal mesafe, Covid-19 ya da sokağa çıkma yasağı olmadan sokakta dolaşabilen astronotların ruhsal durumunun da yakından izleneceği belirtildi.

Öte yandan NASA, protokol gereği Dünya’ya dönüş yapan astronotların sağlık kontrollerinin doktorlar ve NASA ekipleri tarafından yer çekimine karşı sorun yaşanmaması için detaylıca yapıldığını duyururken, “Corona virüsü sebebiyle iniş sonrasındaki prosedürlerimiz daha kapsamlı olacak” açıklamasını yaptı.