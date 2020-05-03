Corona virüsünü yenen Boris Johnson’dan itiraf: Ölüm senaryom hazırdı

Dünya çapında 3.4 milyondan fazla insanı hasta eden corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan geldi… Hem kariyerinin hem de hayatının en hareketli dönemini yaşayan ve iki hafta önce Covid-19’u yoğun bakımda yenen, geçen hafta içinde de nişanlısı Carrie Symonds’dan erkek çocuk sahibi olan Johnson, hastanede yaşadıklarını anlattı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun’a konuşan Johnson, “Corona virüsü sebebiyle hastanedeyken stratejik planlar uygulamaya konuldu. Beni hayatta tutabilmek için litrelerce ve litrelerce oksijen verildi” dedi.

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“STALİN’İN ÖLÜMÜ GİBİ BİR SENARYO VARDI”

Johnson, “Çok zorlayıcı bir andı, bunu inkar edemem. Yönetimin, ‘Stalin’in ölümü’ tarzında bir senaryosu vardı. Ben çok parlak bir durumda değildim ve ortada bazı senaryolar vardı. Doktorların eğer işler kötü giderse yapacakları belliydi” ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı, yoğun tedaviye rağmen sağlığının iyileşmemesinden duyduğu rahatsızlığı ise, “Birkaç gün içerisinde sağlık durumumum bu noktaya gelmesine inanamadım. Moralim çok bozulmuştu. Neden iyileşemediğimi anlayamıyordum” dedi. Johnson, “En kötü an ise soluk boruma bir tüp yerleştirme planının gündeme gelmesiydi. Bunu yapma ihtimalleri yüzde 50’ydi. İşte o an kötü oldum” yorumunu yaptı.

Hastaneden çıktıktan tam bir hafta sonra yani çarşamba günü oğlunu kucağına alan Başbakan Johnson, oğluna Wilfred Lawrie Nicholas Johnson adını koyduklarını da duyurdu. Johnson, oğluna hem kendisinin hem de nişanlısının büyük babasının ismini verdiklerini söylerken İngiliz basını da “Lawrie, Symonds’ın dedesinin ismi” yorumunu yaparak, hem Boris Johnson’a hem de oğluna bakan doktorların isminin tesadüf eseri Nicholas olduğunu ve ismin oradan geldiğini aktardı.