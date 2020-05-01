Corona virüsünün çıktığı bölgeden flaş karar: İkinci seviyeye indiriyorlar

Çin’ Hubei eyaleti, corona virüsü önlemlerini gevşetme kararı alındığını duyurdu. Yerel makamlar tarafından yapılan açıklamada en yüksek tehdit durumunda olan eyalette yasak ve kısıtlamaların gevşetilmesine karar verildi.

Yapılan açıklamada 2 Mayıs itibariyle bazı kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi. Henüz bu kararın nasıl pratiğe döküleceğine dair bir açıklama yapılmadı. Çin’in başkenti Pekin’de de önceki gün benzer bir karar alınmış ve “riski düşük” olan ülkelerden gelen insanlara 14 günlük zorunlu karantina kuralını kaldırmıştı.

2019 yılının son günlerinde Hubei’nin başkenti Wuhan’da ilk corona virüsü vakaları tespit edilmişti. Aylarca corona virüsünün merkez üssü haline gelen Wuhan’da 26 Nisan’da açıklama yapan yetkililer şehirdeki hastanelerde hiç corona virüsü hastası kalmadığını açıklamıştı.

30 Nisan’da açıklama yapan yetkililer Hubei’de 27 gündür yeni corona virüsü vakasının görülmediğini de duyurmuştu.