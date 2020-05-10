Corona virüsünün çıktığı kentte bir ay sonra kritik gelişme

Dünya çapında 4 milyondan fazla insanı etkileyen corona virüsü ile ilgili flaş bir açıklama geldi… 3 Nisan’dan beri yeni corona virüsü vakasının tespit edilmediği Çin’in Wuhan kentinde uzun bir aradan sonra yeni corona virüsü vakası tespit edildi.

Yapılan açıklamada hastanın durumunun kritik olduğu belirtilirken, hastanın eşinin de testinin pozitif çıktığı ve semptom göstermediği belirtildi. Çin’in Wuhan kenti 76 günlük sokağa çıkma yasağını 8 Nisan’da kaldırmıştı. Toplamda şehirde resmi verilere göre 50 bin 334 vaka görüldü.