Corona virüsünün en çok öldürdüğü ülkede ikinci faz başlıyor

Resmi rakamlara göre corona virüsüne bağlı en çok ölümün olduğu İtalya’dan flaş bir açıklama geldi… Resmi vaka sayısının geçen haftalarda çok büyük bir hızla yükseldiği İtalya, şu anki resmi verilere göre vaka sayısında İspanya’nın ardından ikinci sırada gelirken, ölüm sayısında birinci sırada yer alıyor.



Corona virüsüne bağlı ölümlerin neredeyse 3’te 1’ine denk gelen 15.887 kişinin öldüğü İtalya’dan umut verici açıklamalar ve veriler de geliyor. İtalya’da son 2 haftaya oranla en az günlük ölümün yaşandığı açıklandı. 19 Mart’tan beri en düşük günlük ölüm sayısı olarak tarihe geçen 525 ölüm sonrasında İtalyan yetkililer, ikinci faza geçildiğini duyurdu.

“BUNU HER GÜN YAPMALIYIZ”

İtalya’nın en önemli sağlık kuruluşlarından olan Istituto Superiore di Sanita’nın Başkanı Silvio Brusaferro, “Eğim düz bir hal aldı ve azalmaya başladı. Her gün devam ettirmemiz gereken bir sonuç. Eğer bu oranla doğrulanırsa, ikinci fazı düşünmemiz ve salgının yayılmasını azaltmamız gerek” dedi.

İtalya’nın kuzeyinde 21 Şubat’ta ortaya çıkan corona virüsünden 6 hafta sonra açıklanan günlük vaka sayısı da 4316 olarak duyuruldu. Bu oran da son 5 günün en düşük oranı olarak dikkat çekti.

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İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, “Zorlu aylar bizi bekliyor. Amacımız virüs ile yaşayabilecek bir ortam yaratmak. Henüz sokağa çıkma yasağını kaldırmak için çok erken. Tamamen normal hayata dönmeden önce 5 prensibi uygulamak zorundayız ve bu şekilde hükümet ikinci fazı düzgün bir şekilde uygulayabilir” dedi.

Speranza ikinci fazda, sosyal mesafeye uyulması gerektiğini, maske takılmasını, ve yerel sağlık hizmetlerinin sağlamlaştırılmasına öncelik verdikelrini duyurdu. Speranza, hastaların takibinin de kolaylaştırılacağı bir sistem üzerinde çalıştıklarını duyurdu.