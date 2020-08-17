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Corona virüsünün kökeni hakkında bir iddia daha: 2012 yılındı…

Virolog Jonathan Latham ve moleküler biyolog Allison Wilson, corona virüsünün ilk olarak 2012'de Çin maden ocağından yarasa dışkısını temizleyen işçiler arasında ortaya çıktığına neredeyse emin olduklarını açıkladı. Bilim insanlarının yeni araştırması, virüs örneğinin madende çalışan işçilerden alınarak Vuhan laboratuvarına gönderildiğini ve hastalığın buradan yayıldığını iddia ediyor.

17:53 -
Haberler Dünya
Corona virüsünün kökeni hakkında bir iddia daha: 2012 yılındı…

Çin’in Yunnan eyaletindeki Mojiang Madeni´nde yarasa dışkısı temizleyen 6 kişi, 2012 yılında zatürre benzeri bir hastalığa yakalandı ve üç madenci hayatını kaybetti.

Hasta madencilerden alınan doku örneği, sekiz yıl önce Vuhan’daki virüs laboratuvara gönderildi ve o günden itibaren laboratuvarda bu örnekler saklandı.

MADENCİLERİ TEDAVİ EDEN DOKTORUN TEZİ

İngiliz basını, madencileri o sırada tedavi eden Doktor Li Xu, hastalarda yüksek ateş, kuru öksürük, uzuvlarda ve bazı durumlarda baş ağrıları olduğunu ifade etti.

Virolog Jonathan Latham ve moleküler biyolog Allison Wilson, bu belirtilerin corona virüsü belirtileri olduğunu duyurdu. Latham ve Wilson, madencileri tedavi eden Çinli Doktor Li Xu´nun yazdığı tezden yola çıktıklarını belirtti.

VUHAN LABORATUVARINDAKİ ÖRNEKLERDEN YAYILDI

Latham, New York Post’a yaptığı açıklamada corona virüsnün, madencilerden alınan örneklerin Vuhan laboratuvarına gönderildiğini ve laboratuvardan yayıldığı konusunda neredeyse emin olduklarını söyledi. DHA

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Bilim Çin Corona doktor maden New York Rusya
Son güncelleme: 18:03 17.08.2020
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