Corona virüsünün ortaya çıktığı Çin’de mide bulandıran uygulama! Lağımdan yağ çekip…

Merkezi Pekin Yönetimi, bugüne kadar 910 kişinin hayatı kaybettiği corona virüsünün ardından kanalizasyonlardan toplanan bitkisel ve hayvansal yağ topaklarını kullananlara karşı sıkı önlemler alıyor.

Corona virüsünün hızla yayılmasının ardından gıda yönetimi ve hijyen uygulamaları şimdilerde dikkatle incelenirken, mide bulandıran bu yönteme karşı da sert tedbirler öngörülüyor.

Mide hastalıkları ve diyare (ishal) gibi birçok ciddi soruna yol açan bu uygulamaya devam edenleri, ölüm cezası ve ağır hapis cezaları bekliyor. South China Morning Post gazetesi, Yüksek Halk Mahkemesi’nin suçlulara idam cezası vereceğini yazdı.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; 2013 yılında bu şekilde atık yağ kullanan bir kişiye ömür boyu hapis cezası verildi. 2017’de ise Zhejiang eyaletinde en az 10 kişinin, restoranların ve mezbahaların yakınlarındaki mazgallardan atık yağ toplarken yakalandığı basına yansımıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan dün akşam yapılan açıklamada, Wuhan şehrinde 97 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bu gelişmeyle birlikte küresel ölçekte ölü sayısı 910’a yükseldi.

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