Corona virüsüyle ilgili korkutan açıklama: 10-19 yaş aralığında hızla yayılıyor!

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Jeong Eun-kyeong ve Acil Müdahale Merkezi'nden Park Young-jun'un da içinde yer aldığı çalışmalarda corona virüsü yayılma hızının 10-19 yaş aralığında da yetişkinlerdeki kadar hızlı olduğu belirtildi.

Güney Kore’de, Kore Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri Başkanı Jeong Eun-kyeong, geçtiğimiz haftalarda yeni vakalarla birlikte ülkenin ikinci dalgayı yaşadığını açıklamıştı.

ÜLKEDE 295 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Kore, salgını bütün ülkeyi evde kalmaya zorlamadan kontrol altına almayı başarmış, onun yerine gönüllü sosyal mesafelenme ve sıkı bir test yapıp temasları izleme stratejisi uygulamıştı.

Ülkede ilk vakanın bildirildiği 20 Ocak tarihinden bu güne kadar toplam 295 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti, 13 bin 745 kişide corona virüsü tespit edildi. (DHA)

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