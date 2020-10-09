Corona virüsüyle mücadele ederken Covid-19 yasağını deldi, ceza alacak

Hawaii’de Ağustos ayı sonlarında salgın nedeniyle halka kapatılan bölgede arkadaşlarıyla buluştuğu iddiasıyla hakkında tutanak bulunan Adams önümüzdeki günlerde mahkeme karşısına çıkacak.

Beş bin dolar para cezasından bir yıla kadar hapis cezasına kadar ceza alabilecek olan Başhekim Jerome Adams'ın avukatı yaptığı açıklamada, “Oahu’ya yaptığı ziyaret sırasında, başhekim yasağı bilmemesi nedeniyle yanlışlıkla belediye başkanının parklara uyguladığı yasağı ihlal etti. Kendisi normal bir vatandaş gibi muamele edilmesini istedi ve cezasına razı olacak” dedi.

