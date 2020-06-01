Corona virüsüyle mücadelede dünyada bir ilk: Çalışmalar başladı

Corona virüsü salgınında vaka sayısı 6.2 milyonu geçerken sağlık şirketleri hastalığın ilacı ve aşısını bulmak için kıyasıya bir yarışa girdi. Sağlık şirketi Eli Lilly ve Co, Covid-19’u tedavi etmek ve önlemek amacıyla antikor tedavisine yönelik bir adım atarak dünya çapında bir ilke imza attı.

Şirket ilk hasta grubuna erken aşamada ilaç verildiğini açıkladı. Bu adım dünyanın hastalığa karşı antikor tedavisine yönelik ilk çalışması oldu.

Lilly yaptığı açıklamada, araştırmanın COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hastalarda güvenlik ve tolere edilebilirliği değerlendireceğini ve sonuçların Haziran ayı sonuna kadar beklendiğini söyledi.

MART AYINDAN BERİ ÇALIŞIYORLAR

Deneysel tedavi, LY-CoV555, Lilly’nin COVID-19’u tedavi etmek ve önlemek amacıyla antikorları test etmek için Mart ayında işbirliği yaptığı AbCellera Biologics ile ortak yapılarak geliştirildi.

Lilly, antikor tedavisinin, yeni koronavirüsün neden olduğu akciğer hastalığından iyileşen ABD’deki ilk hastalardan birinden alınan bir kan örneğinden tanımlandıktan sonra geliştirildiğini söyledi.

