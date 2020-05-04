Corona yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra bir ilk yaşandı

Corona virüsüne erken müdahale eden ve 1 ayı aşkın bir süredir sıkı bir sokağa çıkma yasağı uygulayan Yeni Zelanda’dan umutlandıran bir açıklama geldi…

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Ashley Bloomfield, ülkede son 24 saat içerisinde yeni corona virüsü vakasının tespit edilmediğini açıkladı. Bloomfield, “Bu bir kutlama için sebep. Fakat bunu tekrarlamak zorundayım, uyanık ve dikkatli olmalıyız” ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de bu iyi sonuçlar dolayısıyla kamu sağlığına dikkat edilmesi gerektiğine yönelik çağrısını yineledi. Corona virüsünün 2 haftalık kuluçka dönemine atıfta bulunan Ardern, “Şu an görmüş olduğumuz kazanımlar sokağa çıkma yasaklarının bir sonucudur” ifadesini kullandı.