Corona yüzünden topa tutmuştu! Çinli emlak kralına 18 yıl hapis cezası!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının başladığı Çin’de, emlak kralı Ren Zhiqiang, Devlet Başkanı Şi Cinping’in salgın sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle bulunduğu sert eleştirilerle gündeme gelmişti.

Çin liderini eleştiren bir makale kaleme alan Zhiqiang, kamu fonlarından yaklaşık 110.6 milyon yuan (124 milyon TL) zimmete geçirmekten suçlu bulundu.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Pekin mahkemesi Zhiqiang´i 18 yıl hapis ve 4.2 milyon yuan (4.7 milyon TL) para cezasına çarptırdı. Yerel basına yansıyan haberlere göre Zhiqiang’in işlediği suçları itiraf ettiği ve “Rüşvet aldım, devleti zarara uğrattım. Pişmanım” dediği öğrenildi.

Worldometers’ın verilerine göre corona virüsünün ortaya çıktığı Çin’de bugüne dek 85 bin 297 vaka görüldü. 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 166 aktif vaka bulunuyor.