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Coronadan ölen ‘çocuk’ 9 değil 109 yaşındaymış!

İsviçre'de coronadan öldüğü açıklanan 9 yaşındaki kız çocuğunun, aslında çocuk olmadığı 109 yaşında bir kadın olduğu ortaya çıktı.

Ali GÜLEN
22:48 -
Haberler Dünya
Coronadan ölen ‘çocuk’ 9 değil 109 yaşındaymış!

İsviçre Sağlık Bakanlığı, ölen kişinin bilgilerinin sisteme girildiği sırada doğum tarihinin 1911 yerine yanlışlıkla 2001 olarak yazıldığını açıkladı.

Yanlışlığa ‘gerekçe’ olarak, birçok vefat bilgisinin kurumlar arasında faksla gönderilmesi ve bu sırada çeşitli hataların olması gösterildi.

Yine coronadan hayatını kaybeden başka bir kişinin yaşının da, 87 yerine 27 olarak yazıldığı açıklandı.

İsviçre’de Öart ayında doktorların elektronik raporlama yapmasının istendiği ancak bilgi akışlarının hâlâ manuel olarak yapıldığı belirtiliyor.

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