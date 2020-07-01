Coronadan ölen doktorun ailesi paylaştı: Virüsün size neler yaptığını görün

Corona virüsü hızla can almayı sürdürürken, salgını ciddiye almayıp önlemlere uymayanlar nedeniyle dünya genelinde sağlık çalışanları hayatını kaybediyor. Onlardan biri de Meksikalı genç doktor Ivan Cruz.

27 bini aşkın kişinin öldüğü Meksika, salgının en çok can kaybına yol açtığı yedinci ülke. Mayıs ayı sonunda corona virüsüne yakalanan 28 yaşındaki Dr. Cruz, hastalığın akciğerlerinde yarattığı hasarı sosyal medyadan göstermek ve insanları uyarmak istiyordu.

Ancak teşhis konulmasından sonra üç gün evinde karantinaya giren ve ardından hastaneye kaldırılan Dr. Cruz 1 Haziran’da hayatını kaybetti. Oğlunun yarım bıraktığı işi tamamlamak ise baba Agileo Cruz’a düştü.

‘HEM FİZİKSEL HEM MENTAL OLARAK SALDIRIYOR’

53 yaşındaki baba Cruz, “Onu hastaneye bıraktıktan sonra bir daha göremedim. Akciğer filmlerini gösterdi ve ‘Bunları Facebook’ta paylaşacağım ve virüse inanmayanları ikna etmeye çalışacağım’ dedi. Bunu yapma şansı olmadı, o yüzden bunu ben gerçekleştirdim” dedi.

Guardian’ın haberine göre kendisi de corona virüsüne yakalanan ve izolasyonda olan Cruz, “Virüsün size neler yaptığını görün. Covid-19 agresif bir şekilde hem fiziksel hem de mental olarak saldırıyor. Bunu durdurmaya yardım edin” ifadelerini kullandı.