Coronadan ölen patriğin cenazesinde herkes aynı camı öptü

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Karaburma Askeri Hastanesi’nde bir süredir corona virüs tedavisi süren Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Irinej bu ayın başında Covid-19 olmuş ve 90 yaşında hayatını kaybetmişti.

Bugün toprağa verilecek olan Irinej’in tabutu Cumartesi günü Belgrad’daki kiliselerde gezdirilerek birden fazla tören yapıldı.

Doktorlar yas tutan binlerce Hristiyan’a corona virüs önlemlerine uyma çağrısında bulundu.

Fakat bu çağrılar her törende karşılık bulmadı.

Bazı kiliselerde maske zorunlu tutulurken bazılarında sosyal mesafe ve maskeye dikkat edilmedi.

Tabutun üstüne cam bir katman yerleştirilerek Patrik’in elini ve yüzünü öpme geleneğinin önüne geçilse de bu sefer de çok sayıda kişi aynı camı öptü.

Bir kilisede ise Ortodokslar aynı komünyon kaşığını kullandı.

Hükümetin corona virüs ekibinden bir yetkili, bu tür dini törenleri kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi.

Muhafazakar bir din adamı olan Patrik Irinej ülkede büyük siyasi güce de sahipti.

Irinej Ortodoks Kilisesi’nde corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden en üst düzey din adamı oldu.

Irinej’e corona virüsün, kilisenin Karadağ’daki en yüksek unvana sahip din adamı olan 82 yaşındaki Metropolit Amfilohije Radovic’in cenazesinde bulaştığı düşünülüyor.