Corona’dan son haberler: Virüs bütün ülkelere yayılabilir!

Corona virüsüyle ilgili gelen son haberlere göre, Çin dışında hastalığın yayılışının en vahim boyutlarda olduğu iki ülke İtalya ve İran ama 55 ülkede Corona virüsü vakaları tespit edildiği açıklanmış bulunuyor.

İran bugün ülkenin tamamında okulların üç gün kapanacağını ilan ederken birçok bölgede Cuma namazları iptal edildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bugün Nijerya, Estonya, Danimarka, Hollanda ve Litvanya da ilk Corona virüs vakalarının görüldüğünü açıklarken Avrupa’da Almanya ve İsviçre’deki vakalarda artış gözleniyor. En çok yeni vaka tanısı bildiren ülke ise Güney Kore.

Çin ise ilk kez tedavi görüp iyileşen, taburcu olanların sayısının 10 gündür üstüste yeni hastalananların sayısını geçtiğini bildiriyor.

Cenevre’de bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier salgının boyutlarının büyüdüğünü söyleyerek bir süredir Corona virüsünün bütün ülkelere değilse bile hemen hemen tüm ülkelere yayılacağı senaryosu üzerinde çalıştıklarını ve hükümetleri önlem almaya çağırdıklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Çin’de Hubeyi eyaletindeki Vuhan kentinde ilk vakaların ortaya çıkışından bu yana geçen iki ay içinde yaklaşık 80 bin kişinin virüsten etkilendi. Bunların yüzde 10’u hastalığı ağır geçirdi ve toplam 2 bin 791 kişi yaşamını yitirdi.

Çin dışındaki 49 ülkede hastalanan 4 bin 351 kişiden 67 kişi öldü. Şimdi bu ülkelerin sayısı 55’e ulaşmış bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, bir kez Corona virüsü bulaşan ve Covid-19 hastası olan bir kişinin bir süre virüse bağışıklığı olacağının varsayıldığını ama bunu kesin olarak da bilemediklerini kaydetti.

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CORONA VİRÜSÜ DÜNYAYA YAYILIYOR

Afganistan, Pakistan, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’da da hastalık görüldü.

Güney Kore’de ortaya çıkan 256 yeni vakayla toplam hasta sayısı 2 bine çıktı.

Yeni Zelanda yetkilileri, İran’dan dönen bir kişide Corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Hastalığın ortaya çıktığı ilk Sahra altı Afrika ülkesi Nijerya oldu. Nijerya yetkilileri kamuoyuna itidal çağrısı yaptı.

Güney Afrika daha önce hastalığın ortaya çıktığı Diamond Princess lüks yolcu gemisinde mürettebat olarak çalışan iki vatandaşında Corona virüsü çıktığını bildirdi.

Avrupa’da ise virüsün en çok görüldüğü ve yayıldığı ülke hâlâ İtalya ama bugün Belarus, Hollanda ve Litvanya da birer vaka saptandığını açıklayarak virüsün yayıldığı Avrupa ülkelerine katıldılar. Hollanda daha sonra ikinci bir vaka bildirdi.

İtalya’nın komşusu İsviçre’de de vakalarda artış gözleniyor.

15 vaka tespit edilen ve 100 kişinin karantinaya alındığı İsviçre’de konserler, spor yarışmaları gibi 1000 kişinin üzerinde katılımlı kamusal faaliyetler iptal ediliyor.

Bahreyn’de biri Suudi Arabistan vatandaşı olmak üzere 2 yeni Corona virüsü vakası ortaya çıktı. Karantina altına alınan vaka sayısı 38’e yükseldi.

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