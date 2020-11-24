Coronalı vizon paniği Polonya’ya da sıçradı

Dünya corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken, bir yandan da virüsün geçirdiği mutasyon haberleri endişeleri artırıyor. Danimarka’da mutasyon geçirmiş corona virüsü taşıyan vizonların tespit edilmesi uluslararası kamuoyunda büyük panik yaratmıştı.

Ülkedeki yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edileceği açıklanırken, İsveç, İspanya, İtalya, Hollanda, Yunanistan ve ABD’de virüs bulaşmış hayvanlar olduğu duyuruldu.

Bu ülkeler arasına katılan son ülke ise Polonya oldu. Ülkenin kuzeybatısındaki bir çiftlikte 91 vizona corona virüsü testi uygulayan Gdank Üniversitesi uzmanları, 8 hayvanda sonuçların pozitif çıktığını duyurdu.

‘İNSANDAN GEÇMİŞ OLABİLİR’

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Söz konusu çiftlikteki vakalar Polonya’da ilk olma özelliği taşıyor. Sonuçlar virüsün insanlardan vizonlara geçme ihtimaline işaret ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Polonya, Çin ve Danimarka’nın ardından dünyanın en büyük üçüncü kürk üreticisi konumunda.

VİZON NEDİR?

Sansargiller familyasından bir gelincik türü olan vizon, özellikle Avrupa'da kürkleri için yetiştirilen bir canlı türüdür. Farklı bölgelerde yetişen ve farklı türleri olan vizonlar genelde 30 santimetre ile 50 santimetre arasında değişiyor.