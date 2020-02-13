Corona’nın ardından Afrika domuz vebası virüsü! Rusya şokta: İlk kez görüldü

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) tarafından yayınlanan rapora göre, Rusya’nın Samara Bölgesi'ndeki Koshkinsky kasabasında bir domuz çiftliğinde Afrika domuz vebası tespit edildiği açıklandı.

Uzak Doğu ülkelerinden Afrika kıtasına kadar geniş bir coğrafyada görülen, son olarak da Avrupa'ya yayılan virüsün Rusya'da ilk kez görüldüğü kaydedildi.

Virüsün yayılmaması için Rusya'da önlemler alınırken, virüsün görüldüğü çiftlikteki domuzların itlaf edildiği ve bölgede incelemelerin devam edildiği aktarıldı.

İtlaf edilen hayvanların bedenlerinin temizlendiği ve virüsün yayılmaması için tüm önlemlerin alındığı ifade edilirken, virüsün insanlara bulaşmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Raporda hastalığın görüldüğü ilk andan itibaren, 6 domuzun virüs nedeniyle ölü bulunduğu 230 domuzda ise virüsün görüldüğü aktarıldı. İHA