Coronanın hiç görülmediği ülkeyi kasırga vurdu! Halk mağaralara sığındı

Harold kasırgası bir hafta önce komşu ülke Solomon Adaları’nda etkili olmuş ve 27 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Euronews’in haberine göre, saatte 235 kilometre hızla esen fırtınanın gece yarısı en yüksek seviye olan kategori 5’e çıktığı belirtilirken, şimdiye kadar can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

270 bin nüfuslu ülkede birçok ev ve iş yeri sert rüzgar nedeniyle yıkılırken, ağaçlar devrildi, yüzlerce otomobil ve tekne savrularak kullanılamaz hale geldi.

BİRÇOK KİŞİ MAĞARALARA SIĞINDI

Çok katlı binaların olmadığı ülkede fırtınadan kaçan birçok kişiyse çareyi dağlardaki mağaralara sığınmakta buldu.

Avustralya’nın yaklaşık 2 bin kilometre doğusunda bulunan ülkede, yetersiz sağlık hizmetlerinden dolayı yetkililerin endişelendiği, corona virüsünün yayılması durumunda diğer ülkelerden yardım talep edeceği belirtildi.

Bu açıklama üzerine Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern harekete geçerek istenildiği taktirde ülke ordusunun yardıma hazır olduğunu ve bölgeye arama kurtarma, sağlık ve diğer amaçlar için asker gönderebileceklerini söyledi.