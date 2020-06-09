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Coronanın hızla yayıldığı uçak gemisinde flaş gelişme: Yüzde 60’ında antikor çıktı

USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde corona virüsü vakalarının yayılması sonrası yürütülen çalışmada, 400 denizcinin yüzde 60’ının kanında antikor geliştiği tespit edildi.

Sozcu.com.tr
13:16 -
Haberler Dünya
Coronanın hızla yayıldığı uçak gemisinde flaş gelişme: Yüzde 60’ında antikor çıktı

ABD donanmasındaki yetkililerden yapılan açıklamada, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde test edilen yaklaşık 400 denizcinin yüzde 60'ının kanında virüse karşı antikor geliştiği belirtildi.

Uçak gemisinde yapılan antikor testleriyle, virüsün ne kadar yayıldığının tespit edilebileceği ifade edildi.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de, donanmada aktif görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin ardından, USS Ronald Reagan ve USS Nimitz uçak gemilerindeki mürettebatta da virüs tespit edilmişti.

416 POZİTİF VAKA

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı John E. Hyten, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde bulunan 4 bin 865 kişide test yapıldığını, bunlardan 416'sının testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

ABD Corona Genelkurmay uçak
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