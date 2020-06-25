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Coronanın merkez üssünde ürküten görüntü! Çöp poşetleriyle saklıyorlar

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Brezilya'da hastanelerden tüyler ürperten görüntüler geliyor. Morg kapasiteleri dolarken, hayatını kaybedenler çöp poşetleriyle muhafaza ediliyor.

Sozcu.com.tr
12:35 -
Haberler Dünya
Coronanın merkez üssünde ürküten görüntü! Çöp poşetleriyle saklıyorlar

Corona virüsü salgınında hem vaka hem de ölü sayısıyla en çok etkilenen ikinci ülke konumunda olan Brezilya’da tablo giderek ağırlaşıyor.

Worldometers’ın verilerine göre 1.1 milyon vaka görülen ülkede, 53 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

Hastaneler ve morglar kapasitelerini aşarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler adeta kan donduruyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenler boş odalara alınırken, bazen de hastaların yanında çöp poşetleri içerisinde muhafaza ediliyor.

Konteyner morglar.

Sağlık çalışanlarının paylaştığı görüntülere göre, boş yeri kalmayan hastaneler ise cesetleri konteynerler içerisinde saklamaya çalışıyor.

Brezilya Corona Sağlık
Son güncelleme: 12:42 25.06.2020
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