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Coronanın merkez üssünde yine 20 binin üstünde vaka

ABD'de 1.3 milyondan fazla insanı etkileyen corona virüsü salgını ile ilgili güncel veriler açıklandı. Johns Hopkins Üniversitesi, son 24 saat içerisinde 20 binden fazla insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
07:35 -
Haberler Dünya
Coronanın merkez üssünde yine 20 binin üstünde vaka

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülke haline gelen ABD’de durum hızla daha kötü bir hal alıyor… Johns Hopkins Üniversitesi, ABD’de güncel verileri kamuoyuna açıklarken son 24 saatte toplam 20 bin 241 yeni vaka görüldüğü ve 733 insanın da Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD’nin bütün eyalet ve bölgelerinden derlenen verileri açıklayan kuruluşun açıklamasının ardından ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1.329.791’e çıktı. Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 79.528’e çıktı.

ABD Corona
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