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Coronanın ortaya çıktığı yerde benzeri görülmemiş uygulama: Çift taraflı akciğer nakliyle kurtardılar

Corona virüsünün ortaya çıktığı Wuhan'da doktorlar, durumu kritik olan bir hastayı çift taraflı akciğer nakli yaparak hayata döndürdü.

Sozcu.com.tr
08:13 -
Haberler Dünya
Coronanın ortaya çıktığı yerde benzeri görülmemiş uygulama: Çift taraflı akciğer nakliyle kurtardılar

Çin’in Wuhan kentinde yaşayan 65 yaşındaki Cui An, şubat ayında corona virüsüne yakalandı. Semptomları ağır geçiren adam, solunum güçlüğü yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alınarak yaşam destek ünitesine bağlandı.

Yaklaşık iki ay boyunca yoğun bakımda kalan Cui An’e yapılan testlerin sonucu, nisan ayı başında negatif çıkmaya başladı. Hastayı yoğun bakımdan çıkarmaya hazırlanan doktorlar, yaşlı adamın akciğerlerinin virüs nedeniyle geri dönüşü olmayacak şekilde zarar gördüğünü tespit etti.

Doktorlar tamamen koruyucu ekipmanlarla operasyona girdi.

Cui An, acil organ nakli listesine alındı. Wuhan Üniversite Hastanesi’nden 20 kişilik bir ekip, Cui An’e gerekli organın bulunmasıyla ‘yüksek derecede riskli’ operasyona girdi. 6 saat süren ameliyat sonrası Cui An’e çift taraflı akciğer nakli yapıldı.

Cui An.

Nakilin ardından durumunda iyileşme görülen hasta, solunum cihazından destek alsa da, el ve ayaklarını oynatabilmeye başladı. Uzmanlar, Cui An fiziki olarak güçlenmeye başladıkça tamamen iyileşmesini bekliyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan Jiao Yahui, akciğer naklinin corona virüsü tedavisinde klasik bir tedavi yöntemi olmadığını, ancak söz konusu hastada ciğerlerin eski fonksiyonunu geri kazanma ihtimali bulunmadığı için bu yolun seçildiğini ifade etti.

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Corona uygulama
Son güncelleme: 08:41 09.05.2020
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