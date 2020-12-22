Coronanın üretildiği iddia edilen laboratuvardan açıklama

Dünya genelinde 78 milyondan fazla insanın yakalandığı ve 1 milyon 700 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan corona virüsünün Çin’in Vuhan şehrindeki bir laboratuvarda üretildiğini dair çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.

Söz konusu Vuhan viroloji laboratuvarının sorumlusu Prof. Shi Zhengli, BBC’ye yaptığı açıklamada iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamak adına her zaman ziyarete açık olduklarını ifade etti.

DSÖ HEYETİNE LABORATUVARA GİRİŞ İZNİ VERİLECEK Mİ?

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) bir heyetin gelecek ay Vuhan’ı ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi. Söz konusu ziyaret kapsamında DSÖ heyetine laboratuvara giriş izni verilip verilmeyeceğinin ise bilinmediği, ancak heyetin Vuhan’daki hayvan pazarını ziyaret etmesinin planlandığı aktarıldı.

“BUNLAR ZHENGLİ’NİN KİŞİSEL FİKİRLERİ”

Prof. Shi Zhengli’nin BBC’ye yaptığı “Ziyarete açığız” açıklamasına rağmen Vuhan viroloji Laboratuvarının basın bürosundan yapılan açıklamada Zhengli’nin açıklamalarının kişisel görüşlerini ifade ettiği, yanıtların kurum tarafından onaylanmadığı belirtildi. DHA