Coronanın vurduğu İspanya tarih verdi

Avrupa’da corona virüsü nedeniyle yaşanan ölümlerde, İtalya’dan sonra en çok ölümün yaşandığı ülke olan İspanya’da salgına karşı alınan tedbirlerin kaldırılması konuşulmaya başlandı.

Başbakan Pedro Sanchez, dört aşamalı bir plan sunarak dünyayı saran salgın için uygulanan tedbirlerin nasıl kaldırılacağını açıkladı.

İlk olarak karantina bölgelerinin 4 Mayıs tarihinde açılması planlanırken ülkedeki vaka seyrinin düşmesi ve hastanelerdeki yatak kapasitesinin normale dönmesi bekleniyor.

Sanchez’in açıkladığı plana göre her şeyin yolunda gitmesi halinde İspanya’da hayatın haziran ayı sonunda normale dönmesi bekleniyor.