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Coronaya inanmadı! Virüsü kapınca gerçeği anladı

Corona virüsü salgınına ilişkin teorilerin dolaylı yoldan insanları etkilediğini ve bu durumun insanlara daha çok zarar verdiğini belirten uzmanlar, internet üzerinden yayılan söylentilere ve protestolara dikkat çekiyor.

17:14 -
Haberler Dünya
Coronaya inanmadı! Virüsü kapınca gerçeği anladı

İnternet üzerinden yayılan corona virüsü söylentileri nedeniyle Hindistan'da linç vakaları, İran'da kitlesel zehirlenmeler yaşandı.

Komplo teorileri nedeniyle telekomünikasyon mühendisleri tehdit edildi, saldırıya uğradı ve bazı baz istasyonları ateşe verildi.

BBC'ye konuşan ve ABD'de yaşayan Brian Lee Hitchens de komplo teorilerine inanan insanlardan biriydi. Ancak coronaya yakalanan Hitchens, yaşadığı duruma ilişkin şöyle konuştu:

* Başlangıçta hükümetin dikkatimizi dağıtmak için uğraştığını veya bunların 5G ile ilgili olduğunu düşünüyorduk.

* Bu nedenle kurallara uymadık ve hastalık belirtileri gösterince hemen harekete geçmedik.

* Şimdi corona virüsünün kesinlikle sahte olmadığını anladım. Virüs gerçek ve yayılıyor.

Foto: Facebook/Brian Lee Hitchens

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