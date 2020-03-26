Corona’ya karşı ‘doğal felaket durumu’ ilan ettiler!

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül corona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor.

Corona virüsü “doğal bir felaket” olarak niteleyen Arnavutluk hükümeti, ülkede serbest dolaşımı durdurmak ve corona virüsünün yayılmasını önlemek için 30 günlük doğal felaket durumu ilan edildiğini açıkladı.

Açıklamada, “Hükümet, Covid-19’un neden olduğu salgın nedeniyle Arnavutluk Cumhuriyeti’nde doğal felaket durumu ilan etmeye karar verdi” denildi.

Öte yandan Arnavutluk, İtalya’dan gelen bir kişide corona virüsü tespit edilmesinin ardından yurt içi seyahati de yasaklamıştı.(İHA)

İLGİLİ HABER Corona virüsünde son durum! Türkiye ve dünyada vaka sayısı kaç oldu?