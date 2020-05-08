Coronaya karşı en başarılı ülkelerden Avustralya normale böyle dönüyor! İşte üç aşamalı plan

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsü, kısa sürede dünyaya yayılarak can almaya devam ediyor. Alınan önlemlerle salgını yavaşlatan ülkeler ise hayatın normale dönmesi için adımlar atmaya başladı.

Virüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen Avustralya’da da normalleşme planları açıklandı.

Worldometers’ın verilerine göre 6 bin 900 vaka, 97 de can kaybının bulunduğu ülkede Başbakan Scott Morrison ekonomi ve sosyal hayatın yeniden canlanması için üç aşamalı bir plan hazırladıklarını, bunun temmuz ayına kadar tamamlanmasını beklediklerini duyurdu.

Morrison planların her üç haftada bir gözden geçirileceğini söylerken, basın toplantısında detayları şöyle paylaştı:

1. aşama:

– 10 kişiye kadar toplanmalara izin verilecek.

– Eve 5 kişiye kadar misafir kabul edilebilecek.

– Çocuklar sınıflara ve oyun alanlarına dönecek.

– Golf ve yüzmeye izin verilecek.

– Mağazalar ile küçük kafe ve restoranlar açılacak.

– Cenazelere 30 kişi katılabilecek.

– Açık havada yapılan düğünlere 10 kişi katılabilecek.

2. aşama:

– Sinema ve tiyatro da dahil olmak üzere 20’den fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.

– Sektörüne göre daha çok mağazanın açılmasına müsaade edilecek.

– Toplu spor etkinlikleri yeniden başlayacak.

– Güzellik merkezleri yeniden açılacak.

3. aşama

– 100 kişiye kadar toplanmalara izin verilecek.

– Pek çok sektördeki çalışan işine geri dönecek.

– Eyaletler arası seyahat başlayacak.

– Bar ve gece kulüpleri açılabilecek.