Coronaya karşı zafer ilan edildi: 9 Mart’tan beri bir ilk yaşandı

Tayland hükümetinin oluşturduğu Covid-19 Merkezi tarafından yapılan güncel açıklamaya göre ülkede 9 Mart’tan beri ilk kez günlük vaka sayısı sıfır olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayından beri salgınla mücadele eden ülkede toplam vaka sayısı 3.017’ye çıkarken toplamda 56 insanın da yaşamını yitirdiği açıklandı.

Tayland hükümetinin kurduğu Covid-19 Merkezi’nin Sözcüsü Taweesin Wisanuyothin, “Tayland hükümeti vatandaşlarına sokakta maske takmasına, hijyene önem vermeye devam etmesine ve sosyal mesafeye uymasını yineliyor. Başkent Bangkok ve çevresi halen risk altında” açıklamasını yaptı.

Salgının başladığı günden beri ülkede 2844 insanın Covid-19’u yenerek taburcu olduğu da belirtildi.