Coronaya yakalandığını söyleyip polise tükürdü! Hapis cezası aldı

Birleşik Krallık’ın Galler bölgesinde 53 yaşındaki Darrell Glen Humphries, corona virüsü taşıdığını söyleyip bir polise tükürdü.

Olayın ardından yakalanan ve Cardiff’te hakim karşısında çıkan Humphries, suçunu itiraf etti ve 26 hafta hapis cezası aldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Birleşik Krallık genelinde benzer olaylara son zamanlarda sık rastlanıyor.

Thames Valley polisi, mart ve nisan aylarında 198 kez polislere yönelik bu tarz saldırılar yapıldığını, bunların 58’inde corona virüslü olduğunu iddia eden kişinin polisi ısırdığını, polise öksürdüğünü veya tükürdüğünü açıkladı.

Kentte de polis, mart ve nisan aylarında geçen yıla göre polise tükürüklü saldırıların sayısının iki katı kadar arttığını söyledi.

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