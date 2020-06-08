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Coronaya yakalanmıştı… Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın son durumuyla ilgili flaş açıklama

Corona virüsüne yakalanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın tedavisinin ardından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı. Paşinyan bugün itibarıyla görevinin başına geri döndü.

Sozcu.com.tr
15:22 -
Haberler Dünya
Coronaya yakalanmıştı… Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın son durumuyla ilgili flaş açıklama

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, uluslararası siyasette de pek çok isim hastalıkla mücadele etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya kadar hükümet başkanları günlerce karantinada kaldı.

O isimler arasında yer alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın sağlık durumuyla ilgili son durum paylaşıldı. Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Paşinyan’ın sağlığına kavuştuğu belirtildi.

GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Geçen hafta itibarıyla evinden çalışmaya başlayan Paşinyan ve ailesi için şu ifadeler kullanıldı:

“Başbakan Nikol Paşinyan, eşi Anna Hakobyan ve üç çocuklarına uygulanan testlerin sonuçları pozitif çıkmıştır. Başbakan bugün itibarıyla görevine tam olarak dönmüştür.”

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Son güncelleme: 15:31 08.06.2020
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