Coronayı yenen hasta konuştu: Su altında kalmış gibiydim

Corona virüsü hastalığı sebebiyle hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Jason Hartelius, yaşadıklarını sosyal medya aracılığıyla paylaştı… Hartelius, nefes almakta çok güçlük çektiğini söylerken, derin nefes alamadığını ve nefes alırken öksürük krizlerine girdiğini anlattı.

Hartelius, “Sanki suyun altında çok uzun süre kalmışım gibi hissediyordum ve nefes almak için mücadele ettim. Fakat tam nefes alırken tekrar suyun altına çekildim Hastaneye gitmeden önceki gece boyunca bu böyle devam etti ve ben de uyuyamadım. Eğer uyursam bir daha nefes alamayacağımı düşündüm” dedi.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra oksijen desteği aldığını söyleyen Harteliues, bir ay boyunca semptomları yaşadığını söyledi. Şu an hastaneden ayrıldığını söyleyen Hartelius halen kırgınlık hissettiğini dile getirirken, “İyi hissettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz, hastalanma riskinin düşük olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz fakat bundan emin olamazsınız semptomları taşımasanız bile insanlara hastalığı bulaştırabilirsiniz. Bu videoyu paylaşmamım sebebi ise insanların bu durumun ciddiyetini anlamalarını sağlamak” ifadesini kullandı.