Coronayla boğuşan ABD’de baraj çöktü! Onlarca yol kapandı

ABD’nin Michigan eyaletindeki Wixom Gölü'ne kıyısı bulunan Edenville kasabasındaki baraj, şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü.

Barajın çökmesiyle oluşan akıntı kısa sürede sele dönüştü. Yaklaşık 50 otoyolun trafiğe kapandığı sel baskınında, göle kıyısı olan Edenville kasabası ve güneyinde yer alan Sanford kasabasının tahliye edilmesinin planlandığı açıklandı.

DHA’nın aktardığına göre Michigan Valisi Gretchen Whitmer, eyaletin tüm birimlerinin söz konusu sel baskınlarıyla mücadele için hazır olduğunu ve Edenville'den tahliye edilecek vatandaşların barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanacağını ifade etti.

Corona virüsünde en çok yıkıma uğrayan ülke olan ABD’de 1.5 milyonu aşkın kişi hastalığa yakalanırken, 91 binden fazla insan da hayatını kaybetti.