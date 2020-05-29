Normalleşme kararı alınan Azerbaycan’da vaka sayısında rekor artış!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 230 kişide daha corona virüsü (Covid-19) tespit edildiği, 70 ve 72 yaşındaki iki kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 103 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Azerbaycan’da bir günde tespit edilen vaka sayısında rekor artış kayda geçerken toplam vaka sayısı 4 bin 989’a yükseldi.

Ülkede salgının baş göstermesinde bu yana toplam 58 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 125 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan’da 290 bine yakın corona virüsü testi yapıldı.

AZERBAYCAN’DA YENİ ÖNLEMLER

Azerbaycan'da corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yeni önlemler alındı. Sınır geçişlerine uygulanan kısıtlamalar 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı yaptığı açıklamada, kargo taşımacılığı ve charter uçuşları dışında Azerbaycan topraklarına kara ve hava erişimine ilişkin uygulanan kısıtlamanın 15 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Ayrıca bazı durumlarda maske takma zorunluluğunun da getirildiği duyuruldu. Buna göre, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında, pazar ve AVM'lerde, devlet kurumlarında, insanların kapalı ortamda bulunduğu yerlerde, insanların toplandığı ve yakın temastan kaçınamayacağı açık alanlarda, otobüs duraklarında, banka ve ATM önlerinde sıra beklerken maske takılmaması halinde cezai yaptırım uygulanacağı bildirildi.

1 HAZİRAN’DA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇILIYOR

1 Haziran’dan itibaren corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen bazı kısıtlamaların kaldırılacağı bildirildi. Açıklamada 1 Haziran’dan itibaren ülkede bulunan alışveriş merkezleri yeniden açılırken AVM’lerde bulunan çocuk ve diğer eğlence merkezleri ile sinemaların faaliyet göstermeyeceği ifade edildi.

Ayrıca, açık hava spor müsabakalarının seyircilerin katılımı olmadan yeniden başlamasına karar verildi. Restoran, kafe ve çay bahçelerinin 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet vereceği, doğum günü ve benzer toplu kutlamaların yapılmasına yönelik yasağın devam edeceği belirtildi.(İHA)

İLGİLİ HABER Dünyanın corona virüsü günlüğü