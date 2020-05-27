Coronayla mücadelede örnek gösterilen ülkede korkutan sıçrama

Sıkı önlemler alarak, hızlı ve çok sayıda test yaparak ve virüsü takip etmeyi başaran teknolojileri topluma entegre etmeyi başararak büyük başarı elde eden Güney Kore’de 50 günden sonra 40 yeni vaka açıklanması ülkede panik yarattı…

Son haftalarda vaka bazındaki en yüksek sıçramayı yaşayan Güney Kore’de Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 11.265 olduğunu açıklarken toplam ölüm sayısının da 269’da kaldığını duyurdu.

VAKALARIN ÇOĞU SEUL’DE

Vakaların büyük çoğunluğunun gece kulüplerinin olduğu, karaoke odalarının bulunduğu ve e-ticaret depolarının yer aldığı başkent Seul’de olduğu açıklandı. Vakaların 3’ünün ülke dışından gelen bireylerden bulaştığı açıklandı.

Corona virüsüyle mücadele sonrasında normale dönüş için sürecin başladığı Güney Kore’de 2 milyondan fazla öğrenci bugün okullara geri dönecek.