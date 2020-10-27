Coronayla mücadelede umut kırıcı gelişme! Antikor seviyesi tahminlerden daha hızlı düşüyor

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, aşı geliştirme çalışmaları da aralıksız sürüyor. Bilim insanları ise corona virüsünün şifrelerini çözebilmek için araştırmalarına devam ediyor.

İngiltere’de Imperial College London ile Ipsos MORI önemli bir çalışmaya imza attı. Söz konusu çalışmada, vücudun corona virüsüyle mücadelede ürettiği antikorlar (savunma hücreleri) mercek altına alındı.

14 HAFTADA YÜZDE 26.5

İngiltere’de 20 Haziran – 28 Eylül tarihleri arasında 365 bin yetişkinin verileri incelendi. Buna göre 14 haftalık süreçte çalışmaya katılanların antikor seviyesi ortalama yüzde 26.5 düştü. 18-24 yaş aralığındaki kişilerde düşüş daha yavaş gerçekleşirken, 75 yaş ve üstünde ise daha hızlı seyretti.

Araştırmaya göre 20 Haziran’da İngiltere nüfusunun yüzde 6’sında antikor bulunduğu, bu rakamın 28 Eylül itibarıyla yüzde 4.4’e düştüğü belirtldi. Başkent Londra’da ise bu oran eylül sonunda yüzde 9 olarak hesaplandı.

6-12 AY ARASI BEKLENİYORDU

Wall Street Journal’da yer alan habere göre bu veriler salgının bitmesi için gerekli olan sürü bağışıklığı açısından büyük önem taşıyor. Daha önce yapılan çalışmalar vücuttaki antikor seviyesinin 6-12 ay içerisinde düşüş yaşayacağını öngörse de, bu durumun12 hafta gibi çok daha kısa sürede gerçekleştiği dikkat çekti.

Sürenin kısa olması nüfusun sürü bağışıklığı kazanmasını zorlaştırdığı gibi, virüsün yayılma hızının yeniden artış göstermesine yol açabileceği de belirtiliyor.

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