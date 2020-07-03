Covid-19 ile ilgili korkutan uyarı: Corona virüsü mutasyona uğrayarak hızlanıyor

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün Direktörü Dr. Anthony Fauci açıklamalarda bulundu. Fauci, corona virüsünün mutasyon geçirdiğini ve bu sayede çok daha kolay bir şekilde insanlara bulaştığını söyledi.

Amerikan Tıp Derneği Dergisi’nin düzenlediği sanal etkinliğe katılan Fauci, “Araştırmalar devam ediyor. Bu araştırmalarda amino asitteki değişikliklerin virüsün çok daha etkili bir biçimde çoğaldığı ve bu sayede daha kolay bulaştığı inceleniyor” ifadesini kullandı.

Fauci, “Bu yeni ve değişime uğramış virüsün bulaştığı insanların daha çok zarar görüp görmediğine dair net bir sonuç yok. Bu inceleniyor. Sadece virüsün daha kolay çoğaldığı ve bulaştığı belirlendi. Bu henüz inceleme aşamasında” dedi.