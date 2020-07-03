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Covid-19 ile ilgili korkutan uyarı: Corona virüsü mutasyona uğrayarak hızlanıyor

ABD'nin önde gelen bilim insanlarından ve ABD Başkanı Trump'ın oluşturduğu corona virüsüyle mücadele ekibinde de yer alan Dr. Anthony Fauci açıklamalarda bulundu. Fauci, corona virüsünün mutasyona uğrayarak daha hızlı bir şekilde yayılmaya başladığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
10:14 -
Haberler Dünya
Covid-19 ile ilgili korkutan uyarı: Corona virüsü mutasyona uğrayarak hızlanıyor

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün Direktörü Dr. Anthony Fauci açıklamalarda bulundu. Fauci, corona virüsünün mutasyon geçirdiğini ve bu sayede çok daha kolay bir şekilde insanlara bulaştığını söyledi.

Amerikan Tıp Derneği Dergisi’nin düzenlediği sanal etkinliğe katılan Fauci, “Araştırmalar devam ediyor. Bu araştırmalarda amino asitteki değişikliklerin virüsün çok daha etkili bir biçimde çoğaldığı ve bu sayede daha kolay bulaştığı inceleniyor” ifadesini kullandı.

Corona virüsü salgınıyla birlikte ABD ve dünya kamuoyunun en güvendiği bilim insanlarından biri olan Dr. Fauci, Trump’ın da sağ kolu haline geldi.

Fauci, “Bu yeni ve değişime uğramış virüsün bulaştığı insanların daha çok zarar görüp görmediğine dair net bir sonuç yok. Bu inceleniyor. Sadece virüsün daha kolay çoğaldığı ve bulaştığı belirlendi. Bu henüz inceleme aşamasında” dedi.

Son güncelleme: 10:18 03.07.2020
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