Covid-19 tedavisinde yeni yöntem! Hamsterlar üzerinde denendi şimdi insanlara uygulanacak

South China Morning Post gazetesi, Hong Kong Üniversitesi’nin corona virüsünün insanda tutunduğu proteinin benzerine sahip hamster üzerindeki araştırmasını duyurdu.

Önce corona virüsünden iyileşen türdeşlerinden alınan kan serumu, sonra virüs enjekte edilen hamsterin virüs yükü çok az çıktı. Aynı yöntemin insanlara uygulanması planlanıyor.

DENEYLER ŞUBAT AYINDA BAŞLADI

Sputnik’teki habere göre, Hong Kong Üniversitesi Mikrobiyoloji Bölümü’nde Prof. Yuen Kwok-yung’un başkanlığındaki bir araştırmacı ekibi insanlarda ve hamsterlerde bulunan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) olarak bilinen proteinin benzerliğinden hareket ederek şubat ayında evcil hamsterlerle deneylere başladı.

ACE2, yeni tip corona virüsünün tutunduğu konak hücre reseptörü.

Hamsterlerdeki ACE2, tıpki insanlardaki ACE2 gibi, corona virüsü bulunan ‘başak’ proteinine yüksek bağlanma eğilimine sahip.

10 KAT AZALMA GÖSTERDİ

Prof. Yuen, araştırmayı şöyle anlattı:

* Deneylerde kullanılan 45 hamsterda corona virüsü bulaştırılmasından itibaren ilk 7 günde akciğer, soluk borusu, bağışıklık sistemi, bağırsaklar ağır hasar gördü.

* Ama ilk haftanın ardından bazı hamsterler iyileşmeye başladı. Akciğer hücreleri yeniden çoğalmaya başladı, yeniden kilo aldılar, antikorlar geliştirdiler. Yani iyileşen insanlarla aynı belirtileri gösterdiler.

* Bunun üzerine ekip, iyileşen hamsterlerden kan serumu aldı.

* Sağlam bir hamstere ilkin bu kan serumu, ardından corona virüsü enjekte edildi.

* Bu hamsterde virüs yükü yaklaşık 10 kat azalma gösterdi.

* Buradan, aynı şeyin insanlara yapılmasının, yani iyileşen hastaların kan plazmasının hastalara enjekte edilmesinin, vücutlarındaki virüs yükünü azaltarak iyileşmelerine yardımcı olacağı çıkarını yapıldı.

İNSAN DENEYLERİ BAŞLAYACAK

Ekip insanlar üzerinde deneylere başlayabilmek için Tıp Konseyi Etik Komisyonu’nun onayını bekliyor.

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