Covid-19’a karşı bu hayvanlar kurtarıcı olabilir: Alpakalar da antikor bulundu!

Dünya üzerindeki 10 milyondan fazla kişiyi hasta eden ve 500 binden fazla insanı da öldüren Covid-19 virüsüne karşı ilginç bir araştırma yapıldı.

İsveç ve Güney Afrikalı bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre orijini Güney Amerika’nın yüksek dağlarına dayanan alpaka isimli hayvanda Covid-19’a karşı antikor tespit edildi.

İNSANLAR İÇİN UMUT OLABİLİR

Düşük seviyede de olsa Covid-19’a karşı antikor ürettiği saptanan hayvanlar üzerindeki inceleme sonucunda insanları Covid-19’dan koruyacak bir yöntem geliştirilebileceği öne sürülüyor.

Bilim insanlarına göre alpakadaki antikorlar kolaylıkla çoğaltılabilir ve değiştirilebilir.

Almanya’da 12 yaşındaki Tyson adındaki alpakadan üretilen antikora Ty1 adının verildiği ifade edildi. Akademik olarak henüz onay almayan bilimsel çalışmanın bu ayın başında yayımlandığı belirtildi.