Covid-19’u 14-25 yaş aralığındakiler yayıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son verilerine göre 14-25 yaş aralığındaki gençler yaz aylarının gelmesi ve okulların kapalı olması nedeniyle plajlara ve gece kulüplerine akın etti.

Hastalığın özellikle gençler arasında belirtisiz yayıldığı bilinirken gençlerin birlikte yaşadığı yaşlıları risk altına soktuğu ifade edildi.

24 Şubat ile 12 Temmuz tarihleri arasındaki veriler incelenerek yapılan araştırmaya göre yaşları 14 ile 25 arasındakilerin hastalanma oranı yüzde 4,5’ten yüzde 15’e kadar yükseldi.

Özellikle ABD, İspanya, Almanya, Fransa ve Japonya’daki verilere göre yeni vakaların çoğunluğunu belirtilen yaş aralığındaki gençler oluşturuyor.

Gençler maske ve sosyal mesafe kurallarına daha az uyuyor diyen John Hopkins Hastanesi yöneticisi Neysa Ernst, gençlere tedibirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor.