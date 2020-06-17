Covid-19’u tedavi eden deksametazon adlı ilaca DSÖ’den onay!

Dünya Sağlık Örgütü Cenevre’deki basın toplantısında corona virüse karşı gösterilen yoğun emekler sonucunda umut ışığının görüldüğünü bildirdi. Umut ışının görüldüğü müjdesine rağmen DSÖ uygulanan sıkı tedbirlerden vazgeçilmemesi uyarısında bulundu.

DSÖ Başkanı Tedros Ghebreyesus, dünyanın bazı bölgelerinde hala sert şekilde artan corona virüsü vakalarına rağmen umut verici gelişmelerin yaşandığını aktardı.

Online basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, iyi haberlerin geldiğini belirtti.

DSÖ’DEN YENİ İLACA ÖVGÜ

İngilizlerin ilaç deneyleri sırasında Covid-19 hastlarını iyileştirdiğini ortaya çıkardığı deksametazon (dexamethasone) adlı ilacın kullanımına vurgu yapan DSÖ, ilacın kritik durumdaki hastları hayata bağladığını ifade etti.

DSÖ tarafından, daha önce Covid-19 tedavisinde kullanılan ve bazı kötü yan etkilerinin bulunduğu ortaya çıkan sıtma ilacı olarak da bilinen hidroksiklorokin adlı ilaçların denemelerinin durdurulması çağrısında bulunuldu. Kendilerinin de katkı sağladığı çok uluslu hidroksiklorokin deneylerine son verdiklerini açıkladı.