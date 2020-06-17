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Covid-19’u tedavi eden deksametazon adlı ilaca DSÖ’den onay!

Corona virüsü sürecinde sık sık bilgilendirmelerde bulunan ve tedbirlerin gevşetilmemesi gerektiği uyarısını dile getiren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Ghebreyesus, kritik durumdaki hastaları hayata bağlayan deksametazonadlı ilacın önemini vurguladı. Ghebreyesus, ilacın şimdilik durumu kritik olan hastalarda kullanılmasını da önerdi.

Sozcu.com.tr
20:19 -
Haberler Dünya
Covid-19’u tedavi eden deksametazon adlı ilaca DSÖ’den onay!

Dünya Sağlık Örgütü Cenevre’deki basın toplantısında corona virüse karşı gösterilen yoğun emekler sonucunda umut ışığının görüldüğünü bildirdi. Umut ışının görüldüğü müjdesine rağmen DSÖ uygulanan sıkı tedbirlerden vazgeçilmemesi uyarısında bulundu.

DSÖ Başkanı Tedros Ghebreyesus, dünyanın bazı bölgelerinde hala sert şekilde artan corona virüsü vakalarına rağmen umut verici gelişmelerin yaşandığını aktardı.

Online basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, iyi haberlerin geldiğini belirtti.

Deksametazon romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, göz ameliyatından sonra göz ağrısı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılıyor. Reuters

DSÖ’DEN YENİ İLACA ÖVGÜ

İngilizlerin ilaç deneyleri sırasında Covid-19 hastlarını iyileştirdiğini ortaya çıkardığı deksametazon (dexamethasone) adlı ilacın kullanımına vurgu yapan DSÖ, ilacın kritik durumdaki hastları hayata bağladığını ifade etti.

DSÖ tarafından, daha önce Covid-19 tedavisinde kullanılan ve bazı kötü yan etkilerinin bulunduğu ortaya çıkan sıtma ilacı olarak da bilinen hidroksiklorokin adlı ilaçların denemelerinin durdurulması çağrısında bulunuldu. Kendilerinin de katkı sağladığı çok uluslu hidroksiklorokin deneylerine son verdiklerini açıkladı.

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