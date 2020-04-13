Covid-19’u yenen İngiltere Başbakanı’ndan kritik açıklama: Hemen dönmeyecek

Geçen hafta yoğun bakımda tedavi gördüğü hastaneden dün çıkarılan ve Başbakanlık Konutu’na giden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumu ile ilgili bilgiyi sözcüsü verdi.

Başbakanlık Sözcüsü, “Boris Johnson, tıbbi tavsiyelere uyarak işe hemen dönmeyecek. Hastaneden yeni çıktı çalışmaya ne zaman başlayacağı tıbbi ekibinin tavsiyesiyle şekillenecek” dedi.

Birleşik Krallık’ta son 24 saatte 18 binden fazla corona virüsü testinin yapıldığını açıklayan sözcü, günlük 100.000 test hedefine de yakın olduklarını açıkladı.

Johnson’ın Londra’daki hastaneden ayrılmadan önce son bir kez daha corona virüsü testi yaptırdığı ve bu testin sonucunun negatif çıktığı da ayrıca belirtildi.