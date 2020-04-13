Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Covid-19’u yenen İngiltere Başbakanı’ndan kritik açıklama: Hemen dönmeyecek

İngiltere'de corona virüsünü yenerek hastaneden çıkarılan Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü açıklamalarda bulundu. Sözcüsü, İngiltere Başbakanı'nın işe hemen geri dönmeyeceğini söyledi.

Sozcu.com.tr
15:18 -
Haberler Dünya
Covid-19’u yenen İngiltere Başbakanı’ndan kritik açıklama: Hemen dönmeyecek

Geçen hafta yoğun bakımda tedavi gördüğü hastaneden dün çıkarılan ve Başbakanlık Konutu’na giden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sağlık durumu ile ilgili bilgiyi sözcüsü verdi.

Başbakanlık Sözcüsü, “Boris Johnson, tıbbi tavsiyelere uyarak işe hemen dönmeyecek. Hastaneden yeni çıktı çalışmaya ne zaman başlayacağı tıbbi ekibinin tavsiyesiyle şekillenecek” dedi.

Birleşik Krallık’ta son 24 saatte 18 binden fazla corona virüsü testinin yapıldığını açıklayan sözcü, günlük 100.000 test hedefine de yakın olduklarını açıkladı.

Johnson’ın Londra’daki hastaneden ayrılmadan önce son bir kez daha corona virüsü testi yaptırdığı ve bu testin sonucunun negatif çıktığı da ayrıca belirtildi.

Başbakan Başbakanlık Corona İngiltere Sağlık Sözcü
Son güncelleme: 15:33 13.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more