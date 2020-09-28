Covid-19’un çıktığı ülkeden corona uyarısı: Dondurulmuş gıda almayın

2019 yılının son haftalarında corona virüsü salgınının başladığı Çin’den kritik bir uyarı geldi… Salgının başladığı ülke olarak bilinen ve Covid-19’dan en çok etkilenen ülkelerden biri olan Çin’de dondurulmuş gıda ithalatı ile ilgili yapılan açıklama uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Çin’in başkenti Pekin’deki Belediye Ticaret Ofisi, bölgee ithalat yapan şirketlere bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, “Ülke dışından mal getiren ve yurt dışıyla ticaret yapan bütün ilgili şirketler önlemlerini ve kontrollerini artırmalı. Bu şirketler soğuk zincirle ithalat yaptıkları ülkelere dikkat etmeli ve salgının vurduğu bölgelerden ithalattan uzak durmalı” ifadesi kullanıldı.

“COVID-19 BULAŞTIRACAĞI KANITLANDI”

Yapılan açıklamada, son dönemde gümrükte ve yerel yetkililerin denetimlerinde ithal edilmiş dondurulmuş gıdalarda corona virüsü tespit edildiği belirtilirken, “Soğuk zincirin Covid-19’u bulaştırabileceği kanıtlandı” yorumu yapıldı.

Cumartesi günü Çin gümrüğünde Rusya’dan satın aldığı deniz ürünleri kargosunun dış paketinde corona virüsü tespit edilmişti. Shandong bölgesine gönderilen kargoda corona virüsü tespit edildiğini açıklayan yetkililer önceki gün de Brezilya’dan alınan dondurulmuş balık kargosunun iç paketlemesinde corona virüsü tespit edildiği açıklanmıştı.

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