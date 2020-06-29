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Covid-19’un tedavisinde kullanılan HIV ilaçları etkisiz çıktı!

İngiltere'deki bilim insanları Covid-19 teşhisi ile hastanede tedavi gören insanlarda işe yaradığı iddia edilen HIV ilaçlarının aslında tedavide başarısız olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr
22:06 -
Haberler Dünya
Covid-19’un tedavisinde kullanılan HIV ilaçları etkisiz çıktı!

Corona virüsüne yakalananları tedavi etmek için yapılan ilk çalışmalarda HIV’ye karşı başarılı sayılan ilaçların Covid-19’u da yenilgiye uğratacağı varsayılmıştı.

İngilter’deki bazı hastalar üzerinde yapılan denemelerde de hastaların iyileşerek sağlıklarına kavuştuğu belirtilmişti ancak yapılan son araştırmalar bunun aksini gösteriyor.

SOLUNUMDAKİ HASTALAR ARAŞTIRMA DIŞI KALDI

Oxford Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada HIV ilaçlarının Covid-19 tedavisinde aslında işe yaramadığı ortaya konuldu.

Solunum cihazına bağlı hastalarda ilacın kullanımında sorunlar yaşandığı için bu hastaların çalışma dışı tutulduğu ifade edildi.

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Son güncelleme: 22:08 29.06.2020
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