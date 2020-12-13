Covid Avcısı Dr. Joseph Varon! 268 gündür izin yapmadan corona virüsü ile savaşıyor…

Corona virüsü ile mücadele eden insanlık, aşı umuduyla gün saymaya ve virüsten uzak durmaya çalışmaya devam ederken sağlık çalışanları da dünyanın dört bir yanında kahramanca mücadelelerini sürdürüyor. Zorlu savaşı sürdüren ülkemizdeki sağlık çalışanlarının öykülerine ek olarak dünyadan da duygulandıran ve tüyleri diken diken eden insan hikayeleri geliyor. Bu hikayenin durağı ise ABD.

Texas eyaletinin metropol şehirlerinden Houston’da United Memorial Medical Center’da görev yapan 58 yaşındaki doktor Joseph Varon, “Covid Hunter” (Covid Avcısı) lakabıyla tanınıyor. Arabasının plakası da “CVD HNTR” olan Varon, aynı zamanda personel şefi olarak da çalıştığı hastanede hiç izin yapmadan üst üste 268 gündür Covid-19’a karşı hastalarını iyileştirmek için mücadele veriyor.

NET UYARI: ‘EN KARANLIK GÜNLERİ YAŞAYACAĞIZ’

Mart ayından bu yana tek bir gün bile izin yapmayan Varon, Washington Post’a konuşurken virüsü yerin dibine gömmeye kararlı olduklarını ifade etti ve “Bunu yapmam gerekiyordu” diye konuştu. Varon basına ve hastalarına karşı, pozitif havasını korusa da “Bu kış modern ABD medikal tarihinin en karanlık günlerini yaşayacağız” sözleriyle net uyarılarda bulunmuştu.

ʻʻ Gün içinde ağlayan hemşireler oluyor çünkü malumunuz sürekli hasta geliyor ve yeteri kadar hemşiremiz yok. Dr. Joseph Varon sağlık sisteminin tıkanma noktasına gelmesinden çekiniyor.

Yürekleri parçalayan ancak aynı zamanda umutları yeşerten, insanlığa duyulan inancı tazeleyen Go Nakamura imzalı fotoğraflarla sosyal medyada da ünlenen Varon, en çarpıcı fotoğrafta eşini görmek isteyen yaşlı bir Covid-19 hastasına sarılırken görüntülenmişti.

Hastalarının durumlarının kötüleştiği bahar aylarında, ABD virüsü oldukça sert bir şekilde yaşamaya başladığı sıralarda, ekip arkadaşlarıyla tedavi yöntemleri de geliştirmeyi başaran Varon, protokoller dahilinde entübasyonu mümkün olduğu kadar önlemek için bir “kokteyli” hastalarına uyguluyordu.

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“Bu, bir sonraki bombanın tepenize düşmesini beklemeyip, elinize geçen ne varsa onunla karşı saldırıya geçeceğiniz türden bir savaş hali… Öyle oturup tedavinin gökten inmesini bekleyemezsiniz” diyen Varon, “tedavi kokteyli” sayesinde ölüm oranını pandemi boyunca yüzde 6’da tuttuklarını öne sürdü. New York’ta Mart ayında yüzde 25’e ulaşan ölüm oranı Ağustos ayında 7.6’ya indirilebilmişti.

I had the honor of proclaiming Sept 25, 2020 as Dr. Joseph Varón Day during yesterday's @ConsulMexHou “Distinguished Mexicans”Award ceremony. Dr. Varón leads the #COVID19 Unit at @HoustonUmmc & has worked tirelessly to save his patients. We are lucky to have him in @HoustonTX. pic.twitter.com/UD1OXpU7pg — Houston Mayor’s Office (@houmayor) September 26, 2020

DR. JOSEPH VARON GÜNÜ

İç hastalıkları uzmanlığını tıpta saygın Stanford Üniversitesi’nde yapan ve çok sayıda ödülü bulunan Joseph Varon’un pandemideki çalışmaları nedeniyle 25 Eylül tarihi Houston’da “Dr. Joseph Varon Günü” olarak belirlendi. Gögüs hastalıkları, yoğun bakım, iç hastalıkları ve geriatri uzmanlıkları bulunan Varon, zor süreçlerde çalışmayı da deneyimlemiş bir doktor.

‘BENİ KORKUTAN TEK ŞEY CORONA OLDU’

Doğduğu şehir olan Mexico City’nin en büyük hastanelerinden birinde 1985 yılında staj yapan Varon, 8.1 büyüklüğündeki depremle çalıştığı hastane yıkıldığında pek çok çalışma arkadaşının enkaz altında can verişine tanıklık etmişti. “Hayatım boyunca felaketler gördüm. Beni korkutan tek şey corona oldu” diyen Varon, hastalığın boyutunu “kısa süreli AIDS” sözleriyle aktardı. Washington Post adına röportajı gerçekleştiren Paulina Villegas, bu sözlerin ardından Joseph Varon’un izin isteyerek gittiğini ve bir saat sonra “60 dakikada 6 Covid-19 hastası yatırdık. Tamamen bir çılgınlık” şeklinde bir mesaj attığını ifade ediyordu.

Varon röportaja geri döndüğünde bu kez konu doktorların bu dönemde uğraştığı “virüse inanmama” fenomenine geliyordu. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ABD’de de işi “corona aslında yok” zırvasına götürecek kadar mesnetsiz iddialar dolaşıyor. Varon, sosyal mesafelere uyulmaması, maske takılmaması ve hastalığı politize etme çabalarının mevcut durumu dramatik hale getiren faktörler olarak sıraladı.

ʻʻ İnsanlar sanki gözünüzün önünde uyuşturucu kullanıyor gibi... Siz onlara durmaları gerektiğini, aksi takdirde öleceklerini söylüyorsunuz ama bağımlı gibi durmuyorlar. İnsanın canını acıtıyor. Dr. Joseph Varon, insanların uyarılara uymamasından şikayetçi.

Varon, bu süreçte hastalığı taşımalarına rağmen virüsün varlığını kabul etmeyen düzinelerce hasta iyileştirdiğini de söyledi ve çarpıcı bir örnek sundu.

‘COVID-19’A İNANMIYORDU…’

Hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan 60 yaşlarında bir erkek hastasından söz eden doktor, hiç maske takmayan ve virüsün devlet tarafından uydurulduğunu iddia eden bu adamın virüse yakalandığını ve nefes almakta zorlanırken dahi testlerini göstermelerine rağmen virüse inanmadığını söyledi. “Bize ‘Belgede bir yanlışlık var, ben zatürreyim, bu covid değil, astımım var’ diyordu. Birkaç gün sonra hayatını kaybetti” diyerek hastasının yaşamını yitirdiğini hatırlayan Varon aşı haberleri nedeniyle insanların yorgunluğa bağlı bir rehavete düşmesinden çekiniyor.

Varon’un ailesi ise onun izin yapmasından yana. 34 yıllık eşi Sara Varon “Sen Süpermen değilsin” dese de “Aslında şu sıralar, olmam lazım” diyen Joseph Varon bu mücadeleye duyguları da katıyor. Hastanede ekibinden boyunlarına gülümseyen yüzlerini gösteren fotoğraflarını asmalarını isteyen Varon böylece kat kat maskeler, siperlikler ve koruyucu kıyafetlerin ardında bir “insan” olduğu vurgusunu yapmak istiyor.

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Farklı yaklaşımları deneyen, bilim çerçevesinde alternatif yollar kullanarak hastalıkla savaşan Varon, açık görüşlülüğünü de esirgemeyerek bazı ilaçların faydalı olacağı yönünde görüş de öne sürüyor. İsmini vermediğimiz söz konusu ilacın etkinliği onaylanmış değil ancak Varon da anlayabileceğimiz kadarıyla kolay kolay iddiasından ve mücadelesinden vazgeçmeyecek gibi…