Covid Avcısı Dr. Joseph Varon! 268 gündür izin yapmadan corona virüsü ile savaşıyor…

Corona virüsü ile mücadele eden insanlık, aşı umuduyla gün saymaya ve virüsten uzak durmaya çalışmaya devam ederken sağlık çalışanları da dünyanın dört bir yanında kahramanca mücadelelerini sürdürüyor. Zorlu savaşı sürdüren ülkemizdeki sağlık çalışanlarının öykülerine ek olarak dünyadan da duygulandıran ve tüyleri diken diken eden insan hikayeleri geliyor. Bu hikayenin durağı ise ABD.

Texas eyaletinin metropol şehirlerinden Houston’da United Memorial Medical Center’da görev yapan 58 yaşındaki doktor Joseph Varon, “Covid Hunter” (Covid Avcısı) lakabıyla tanınıyor. Arabasının plakası da “CVD HNTR” olan Varon, aynı zamanda personel şefi olarak da çalıştığı hastanede hiç izin yapmadan üst üste 268 gündür Covid-19’a karşı hastalarını iyileştirmek için mücadele veriyor.

Mart ayından bu yana tek bir gün bile izin yapmayan Varon, Washington Post’a konuşurken virüsü yerin dibine gömmeye kararlı olduklarını ifade etti ve “Bunu yapmam gerekiyordu” diye konuştu. Varon basına ve hastalarına karşı, pozitif havasını korusa da “Bu kış modern ABD medikal tarihinin en karanlık günlerini yaşayacağız” sözleriyle net uyarılarda bulunmuştu.

Yürekleri parçalayan ancak aynı zamanda umutları yeşerten, insanlığa duyulan inancı tazeleyen Go Nakamura imzalı fotoğraflarla sosyal medyada da ünlenen Varon, en çarpıcı fotoğrafta eşini görmek isteyen yaşlı bir Covid-19 hastasına sarılırken görüntülenmişti.

Hastalarının durumlarının kötüleştiği bahar aylarında, ABD virüsü oldukça sert bir şekilde yaşamaya başladığı sıralarda, ekip arkadaşlarıyla tedavi yöntemleri de geliştirmeyi başaran Varon, protokoller dahilinde entübasyonu mümkün olduğu kadar önlemek için bir “kokteyli” hastalarına uyguluyordu.

“Bu, bir sonraki bombanın tepenize düşmesini beklemeyip, elinize geçen ne varsa onunla karşı saldırıya geçeceğiniz türden bir savaş hali… Öyle oturup tedavinin gökten inmesini bekleyemezsiniz” diyen Varon, “tedavi kokteyli” sayesinde ölüm oranını pandemi boyunca yüzde 6’da tuttuklarını öne sürdü. New York’ta Mart ayında yüzde 25’e ulaşan ölüm oranı Ağustos ayında 7.6’ya indirilebilmişti.

I had the honor of proclaiming Sept 25, 2020 as Dr. Joseph Varón Day during yesterday's @ConsulMexHou “Distinguished Mexicans”Award ceremony. Dr. Varón leads the #COVID19 Unit at @HoustonUmmc & has worked tirelessly to save his patients. We are lucky to have him in @HoustonTX. pic.twitter.com/UD1OXpU7pg

— Houston Mayor’s Office (@houmayor) September 26, 2020