Covid’in varlığına inanmıyordu… Türkiye tatilinden sonra öldü

33 yaşındaki Dmitriy Stuzhuk, vücut geliştirmeyle ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada fenomen olmuş ve Covid-19 virüsüne inanmıyordu. 3 çocuk babası Dmitriy, Türkiye tatilinde virüse yakalandıktan sonra bir video yayınlamıştı.

25 yaşındaki Sofia Stuzhuk, eşinin video paylaşımından sonra virüsün kalbi tetiklediği komplikasyonlarıyla birlikte hayatını kaybettiğini duyurdu. Dmitriy, Türkiye’de uyandığında boynunun şiştiğini ve nefes almada güçlük çektiğini söylemişti. The Sun’ın haberine göre Ukrayna’ya döndüğünde de Covid-19 testi pozitif çıkan Dmitriy, hastaneye kaldırılmıştı.

Ukraynalı fenomenin milyonlarca fanatiği var ve, “Nasıl hastalandığımı paylaşmak ve herkesi uyarmak istiyorum. Hastalanana kadar Covid’in olmadığını düşünen biriydim” diye açıklama yapmıştı.

Dmitriy onlara şunu söyledi: “Covid-19 kısa yaşam hastalığı değil! Ve çok ağır!.”