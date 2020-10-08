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CSTO’dan tansiyonu yükselten çıkış: Ermenistan’ın bütünlüğü tehlikeye girerse müdahale ederiz

Rusya'nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO), Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ermenistan'ın da üyesi olduğı örgüt, "Ermenistan'ın toprak bütünlüğü tehdit edilirse duruma müdahale edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
16:11 -
Haberler Dünya
CSTO’dan tansiyonu yükselten çıkış: Ermenistan’ın bütünlüğü tehlikeye girerse müdahale ederiz

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül’de başlayan çatışmalar devam ediyor. Dün tarafların masaya oturmak için önkoşul açıklamalarının ardından bugün Ermenistan, Azerbaycan’da sivillerin yaşadığı bölgelere saldırdı. Ermeni ordusunun başta Gence olmak üzere birçok bölgeye saldırdığı ve ölü ve yaralılar olduğu belirtildi

Bölgede sıcak çatışma sürerken, tansiyonu yükseltecek bir açıklama da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden (CSTO) geldi. Ermenistan’ın da üyesi olduğu Rusya liderliğindeki CSTO, Dağlık Karabağ krizine ilişkin tehditvari ifadeler kullandı.

TÜRKİYE’Yİ DE HEDEF ALDI

Reuters’ın uluslararası kamuoyuna son dakika olarak geçtiği açıklamada, CSTO’nun başındaki isim olan Stanislav Zas’ın sözlerine yer verildi. Zas, “Ermenistan’ın toprak bütünlüğü tehdit edilirse duruma müdahale edebiliriz” dedi. Zas, Türkiye ve diğer ülkelerin de krizdeki adımlarını hoş karşılamadıklarını söyledi.

Azerbaycan Ermenistan Rusya
Son güncelleme: 16:23 08.10.2020
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