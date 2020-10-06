Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmeler ile Dağlık Karabağ’daki çatışmalar ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Ekim başında yapılan Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları zirvesinde yayımlanan bildirinin, “ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve iş birliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun” olduğunu ifade etti.

AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “baskı ve şantajlarına boyun eğdiğini” belirten Erdoğan, “Avrupa’nın büyük çıkarlarının birkaç Birlik üyesinin küçük çıkarlarına feda edilmemesi” gerektiğini belirtti.

Erdoğan Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarına atıfta bulunarak Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunun kalıcı çözümü için Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması gerektiğini belirtti.

Libya’da savaşan doğu ve batı yönetimleri arasında sahada sağlanan “sükunete” de atıfta bulunan Erdoğan, bunun bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Görüşmeye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.